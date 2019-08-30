“فكلية جدة”: هلال العام الهجري 1441 يزين قبة السماء غدا

جدة - عمرو شويل قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه يرصد بمساء الوطن العربي بعد غروب شمس يوم السبت 31 أغسطس 2019 والانتقال نحو بداية الليل هلال محرم 1441 يزين الأفق الغربي لقبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف في بيان صحفي: “القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعا في السماء، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاء بضوء خافت، ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر وهذه الظاهرة تعرف باسم ( القمر الجديد يحتضن القمر القديم)”.

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وكان القمر وقع في الاقتران يوم الجمعة 30 أغسطس 2019 عند الساعة 1:37 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:37 صباحا بتوقيت غرينتش) منتقلا من سماء الفجر عائدا إلى سماء المساء.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

وبمراقبة القمر خلال الأسابيع ا لمقبلة سيزداد حجمه وهو في طريقة نحو البدر المكتمل وايضا سيكو ن دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية حاليا وهما المشتري وزحل وعدة نجوم براقة.