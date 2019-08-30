الان تتابع ترامب يستقبل أمير دولة الكويت في البيت الأبيض في 12 سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 36 دقيقة - 8:49 م, 30 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 في زيارة رسمية أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل أمير دولة الكويت في البيت الأبيض في 12 سبتمبر.

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