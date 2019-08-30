الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على هذه المناطق غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت 1/ 1/ 1441 الموافق 31/ 8/ 2019 في المملكة، قائلة إنه ما زال تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة.

وشملت التوقعات، أن تبقى السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم، في حين تنشط الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة على طول ساحل البحر الأحمر.