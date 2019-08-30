كفاءة عالية للقوات المسلحة السعودية بتمرين الأسد المتأهب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتواصل فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2019م» بمواقع مختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يعد من أكبر التمارين المنفذة في المنطقة من حيث عدد المشاركين البالغ 8000 مشارك، ونوعية الأحداث والنشاطات المنفذة بالتمرين، ويعد من أهم وأكبر التمارين التي تنفذ على مستوى العالم بمشاركة 30 دولة، منها أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وكوريا الجنوبية واليابان والأردن ومصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة الأخرى.

وأوضح قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن جعفر القحطاني أنه جرى خلال الأيام الماضية الانتهاء من المراحل الأولى من التمرين، حيث حققت الوحدات المشاركة من القوات المسلحة السعودية أهدافها ومهامها بكل جدارة وكفاءة عالية، لافتا إلى أن القوات المسلحة السعودية تشارك في هذا التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بمشاركة قوات على الأرض وضباط مشاركين في هيئة السيطرة العليا وقوة الواجب المشتركة.

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وبين أن التمارين المنفذة خلال الفترة الماضية اشتملت على تدريب هيئة الركن على العمل المشترك والتدريب على مكافحة الإرهاب والقتال داخل المدن وتحرير الرهائن والتدريب على التخطيط والتصدي للحرب الالكترونية (السايبر) وتنفيذ عمليات القصف الاستراتيجي والنقل الاستراتيجي وعمليات إخلاء وإسعاف المصابين وتدريب القناصة والتدريب على الحماية من أسلحة التدمير الشامل والتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة بمختلف أنواعها والتدريب على أمن الملاحة البحرية الدولية وعمليات الحرب النفسية والتدريب على مراقبة وتدمير القوارب المعادية المفخخة والمسيرة عن بعد.

وأفاد القحطاني بأن التدريبات تحاكي الواقع وينفذ معظمها بالذخيرة الحية، مشيرا إلى أنه ستنفذ خلال الأيام المقبلة عدد من الفعاليات المهمة منها (ندوة كبار القادة) وندوة (كبار ضباط الصف)، متمنيا لزملائه المشاركين التوفيق واكتساب الخبرة والمهارات القتالية والاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في الجيوش المتقدمة.

يشار إلى أن التمرين سيختتم فعالياته في 6 محرم المقبل.