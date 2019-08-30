ضبط بيض فاسد في 25 محلا للبيع بالجملة بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحبطت وكالة البلديات الفرعية ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة بيع وتوزيع كمية كبيرة من البيض الفاسد، في جولة مشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن الفرق الرقابية وقفت خلال الفترة من 24 إلى 27 ذي الحجة 1440 ضمن حملة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء على عدد من محلات بيع البيض بالجملة، مشيرا إلى رصد 25 محلا مخالفا خلال جولة شملت 78 محلا. وأضاف أنه رصدت مخالفات في المبنى والتجهيزات، إضافة لرصد كمية كبيرة من البيض تظهر عليه علامات التلف والفساد.