القيادة تهنئ ماليزيا وقرغيزيا بذكرى الاستقلال وتركيا بيوم النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الجمهورية القرغيزية سورنباي جينبيكوف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

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كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد ملك ماليزيا بذكرى استقلال بلاده، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد الرئيس التركي بذكرى يوم النصر لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار.