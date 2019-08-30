تهيئة «المستجدين» بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام اختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس الأول برنامج تهيئة الطلاب المستجدين الذي استمر أسبوعا، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالدمام. وأوضح عميد عمادة السنة التحضيرية بالجامعة الدكتور عبدالعزيز الفهيد، أن العمادة بينت لطلاب وطالبات البرنامج لوائح وأنظمة الجامعة الدراسية، وعرفتهم على مرافقها، مشيرا إلى أن البرنامج تضمن ورش عمل عدة حول تطوير الذات وإدارة الوقت والضغوط ومهارات التواصل مع الآخرين ومهارات الحياة الجامعية بشقيها للطلاب والطالبات في فروع الجامعة، إضافة إلى لقاءات مع الطلاب وعمداء الكليات للاستماع إليهم والإجابة عن استفساراتهم، وتدريب الطلاب المستجدين حول كيفية تسجيل المقررات وحذفها، ونظم معرض متخصص لمختلف الكليات للتعريف بأنظمة الدراسة في مختلف الكليات.



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