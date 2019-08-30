3 ملايين سعودي لم يتزوجوا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
في حين أن إجمالي السعوديين الذين لم يتزوجوا بلغ 3006480، مقابل 2237983 امرأة للفئات العمرية من 15 إلى 65 عاما، فإن نسبة الذكور لهذه الفئة بلغت 73.8% مقارنة بـ 56% للإناث غير المتزوجات، طبقا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في تقرير حديث بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
وأظهرت الإحصاءات أن الإناث اللاتي لم يتزوجن في ثلاث فئات عمرية أكثر من الذكور، ففي الفئات العمرية بين 35 و39 عاما كانت نسبة الإناث اللواتي لم يتزوجن 51%، وللفئة العمرية بين 40 و44 عاما 52%، وبين 50 و54 عاما كانت النسبة 56% من الإناث في هذه الفئة لم يتزوجن.
وأتت هذه النسب على الرغم من أن إجمالي عدد الذكور السعوديين لجميع هذه الفئات العمرية وبحسب ذات المسح أكبر من عدد الإناث.
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