تعليم مكة تركز على الأسبوع التمهيدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أنهت إدارة تعليم مكة المكرمة الاستعدادات والتجهيزات كافة لبدء العام الدراسي الجديد 1440 - 1441 هـ، وكثفت خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية من الزيارات الإشرافية والتنفيذية واللقاءات التربوية وبرامج أسبوع التهيئة لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد. فيما دعت قادة وقائدات المدارس لضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي ومتابعة إدخال الإحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلي للمدرسة في برنامج «نور» خلال الأسبوع الأول للدراسة والتواصل مع مسؤولي النقل المدرسي وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات.

وهنأت الإدارة الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، مبينة أنهم مستقبل الوطن الواعد ومتمنية لهم التوفيق وأن يكون عاما دراسيا حافلا بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية.

وأكدت أن جميع ملاحقها الإدارية التابعة لها تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث تستقبل في أول يوم دراسي 382 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 1538 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، بينما استعدت 55 مدرسة لتنفيذ الطفولة المبكرة لاستقبال أطفالها، فيما باشر 1000 مشرف ومشرفة تربوية أعمالهم في المتابعة وعمل الورش والبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات.