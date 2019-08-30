محافظ التدريب التقني يقف على استعدادات منشآت الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تفقد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أمس الأول المنشآت التدريبية بمحافظة الأحساء، شملت كليتي التقنية للبنين والبنات والمعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) للوقوف ميدانيا على احتياجاتها استعدادا للعام التدريبي الجديد 1440-1441هـ.

واطلع الفهيد خلال الجولة على الخطط والاستراتيجيات التي تسعى المنشآت لتحقيقها بما يخدم المتدربين أثناء التدريب وتأهيلهم تقنيا ومهنيا لتهيئتهم لدخول سوق العمل، كما اطلع على الأقسام التدريبية والتقى أعضاء هيئة التدريب داخل الأقسام والمختبرات والمعامل واستمع إلى تطلعاتهم، وناقش مواضيع عدة تتعلق بالتجهيزات والاستعدادات قبل بدء التدريب، والعمل على رفع المستوى لتحقيق أعلى درجات الجودة، والتي تنعكس إيجابا على سير العملية التدريبية.