18 حقيبة تدريبية لتهيئة معلمي مدارس نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس الأول برنامجها للتطوير المهني، ضمن أسبوع التهيئة للمعلمين خلال العام الدراسي الحالي، وذلك بمركز الأمير مشعل للتدريب بالمنطقة. واشتمل البرنامج على 18 حقيبة تدريبية وورشة عمل، تنوعت عناوينها بين طرق التدريس الحديثة للصفوف الأولية، والتخطيط للفهم، والإدارة الصفية، والطرق الحديثة في تدريس مادة الرياضيات، والتعلم النشط، والحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، ولائحة السلوك وكيفية التعامل معها، وفن التعامل مع طلاب التربية الخاصة، ومهارات القيادة الحديثة، وإدارة البيئة الصفية.



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