تطوير مهنية 2170 معلما شرق الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استفاد 2170 من شاغلي الوظائف التعليمية بقطاع التعليم بشرق الدمام من البرامج التي نفذت خلال أسبوع عودة المعلمين في جميع مدارس القطاع والبالغة 100 مدرسة حكومية وأهلية، ضمن استكمال الجاهزية لبدء العام الدراسي وعودة الطلاب وتهيئة المعلمين لمهامهم ومسؤولياتهم الجديدة لمشاركة جميع أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في بناء الخطط الدراسية لصناعة جيل مفكر ومبادر ومنتج وفعال يواكب رؤية المملكة الطموحة.

واختتم أمس الأول أسبوع التهيئة «برنامج التطوير المهني لبداية العام الدراسي» في مدارس مكتب التعليم بشرق الدمام، الذي انطلق الأحد الماضي، واستهدف شاغلي الوظائف التعليمية لجميع المراحل الدراسية بمدارس القطاع الحكومية والأهلية والبالغة 71 برنامجا مهنيا أقامها المشرفون التربويون بالمكتب.

وعد مدير المكتب محمد الزهراني أسبوع التهيئة دعما لتوجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم واستكمالا لبرامج التدريب الصيفية من خلال برامج التطوير المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية وسعيا لضمان جاهزية الميدان التربوي للعام الدراسي 1440 /‏ 1441هـ، والذي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات المعلمين بما يضمن تحسين نواتج التعلم، إضافة إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم من خلال البرامج التي أقيمت في أسبوع عودة المعلمين، والذي شارك فيه المشرفون التربويون بالمكتب وجميع المدارس لدعم المعلم في التخطيط لعمليات التعليم والتعلم الصفي وتخطيط المنهج الدراسي.