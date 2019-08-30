هيئة التقويم تناقش معايير اعتماد منشآت التدريب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني «مسار» ورشة عمل لمناقشة «النسخة النهائية لمعايير اعتماد منشآت تدريب الدورات التدريبية القصيرة»، بمشاركة شركاء المركز من جهات التوظيف، مثل وزارة الخدمة المدنية وجهات دعم التوظيف مثل صندوق تنمية الموارد البشرية ومجموعة من جهات التدريب في القطاعين العام والخاص. وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالحميد العبدالجبار أن تطوير هذه المعايير جاء استجابة لرغبات عدد من شركاء المركز في مختلف القطاعات، خاصة جهات التوظيف وجهات دعم التوظيف، مضيفا أن المركز شكل فريق عمل متخصصا لتطوير المعايير، وتبنى فريق العمل خطة تتضمن الاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية وإجراء مقارنات مرجعية بينها لاختيار أفضل الممارسات.



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