مزارعو الورد الطائفي يطلعون على تجربة بلغاريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أنهى عدد من المزارعين المميزين في زراعة الورد الطائفي زيارتهم إلى جمهورية بلغاريا، والتي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة 5 أيام؛ بهدف بناء قدرات المزارعين والاطلاع على التجربة البلغارية، والاستفادة من خبرات المزارعين والشركات البلغارية في عمليات زراعة الورد واستخداماته في المنتجات التجارية والطبية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي ضمن مستهدفات برنامج التنمية الريفية المستدامة، الذي يهدف إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية، إضافة إلى رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة.