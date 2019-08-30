قاض أسترالي يلغي قرار ترحيل أسرة إلى سريلانكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر قاض أمرا بإرجاء ترحيل أسرة من «التاميل» مكونة من أربعة أفراد من أستراليا، محبطا بذلك محاولات من جانب الحكومة لإجبار الأسرة على العودة إلى سريلانكا.

ومنحت محكمة في ملبورن الأسرة وقتا لتقديم طلبات جديدة للحصول على حق الإقامة في البلاد، نيابة عن أصغر ابنتين للأسرة اللتين ولدتا في أستراليا، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويحتجز مسؤولو الهجرة الأسرة في داروين بعد إجبار طائرة كانت تقلها على الهبوط أمس، بموجب أمر قضائي في وقت متأخر منحه قاض في ملبورن، وذلك بعد أن غادرت الطائرة ملبورن متوجهة إلى سريلانكا.