مروحية إنقاذ تعلق في خط كهربائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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علقت مروحية إنقاذ في خط كهرباء علوي بمنطقة «كوشيم زيل» بين قريتي فالويج وبروتيج فانكيل على نهر موسيل بألمانيا.

وذكرت الشرطة في كوشيم أن الطيار تمكن من الهبوط بالمروحية في مرج على طريق ريفي، مضيفة أنه لم يصب أحد بأذى.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه كان هناك حادث مروري في وقت سابق على الطريق الرئيسي، وإن الطائرة كانت في طريقها إلى موقع الحادث.