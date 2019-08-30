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مروحية إنقاذ تعلق في خط كهربائي

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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علقت مروحية إنقاذ في خط كهرباء علوي بمنطقة «كوشيم زيل» بين قريتي فالويج وبروتيج فانكيل على نهر موسيل بألمانيا.

وذكرت الشرطة في كوشيم أن الطيار تمكن من الهبوط بالمروحية في مرج على طريق ريفي، مضيفة أنه لم يصب أحد بأذى.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه كان هناك حادث مروري في وقت سابق على الطريق الرئيسي، وإن الطائرة كانت في طريقها إلى موقع الحادث.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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