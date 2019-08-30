إعصار دوريان يصل فلوريدا الأمريكية بعد غد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تحول مسار إعصار دوريان إلى الجنوب بصورة طفيفة، فيما يتوقع أن يصل قرب منطقة (جوبيتر) بولاية فلوريدا الأمريكية بعد غد ليتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 140 ميلا في الساعة.
ويشير مسار للإعصار حاليا إلى أنه يتجه صوب جوبيتر التي تقع على بعد نحو 40 كلم شمال منتجع مار آلاجو المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبيرج.
وذكر مركز الأعاصير الأمريكي الوطني أن مركز الإعصار كان على بعد نحو 260 ميلا بين الشرق والشمال الشرقي من جزر الباهاما في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت نيويورك، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي، وبلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة له 105 أميال في الساعة.
وذكرت الهيئة الوطنية للطقس في ملبورن، بولاية فلوريدا أنه «لا تزال التوقعات تفيد بأن دوريان سيكون إعصارا كبيرا لدى اقترابه من ساحل فلوريدا» مطلع الأسبوع المقبل.
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