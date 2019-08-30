أرسنال يصطدم بفرانكفورت بدور المجموعات الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم التي سحبت أمس أرسنال الإنجليزي الفائز بالمركز الثاني بالبطولة في الموسم الماضي، أمام اختبار شائك، حيث يتنافس مع آينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن المجموعة السادسة.

وضمت المجموعة السادسة أيضا ستاندر ليج البلجيكي وفيتوريا جيمارايش البرتغالي.

بينما يتنافس مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن المجموعة الـ12 مع أستانا الكازاخستاني والكمار الهولندي وبارتيزان بلجراد الصربي، وضمت المجموعة الـ11، وولفرهامبتون الإنجليزي وبشكتاش التركي وسبورتينج براغا البرتغالي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

أما أشبيلية الإسباني، فسيتنافس في المجموعة الأولى مع أبويل نيقوسيا القبرصي وكاراباج أجدام من أذربيجان ودوديلانج من لوكسمبورج.

وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية التي تقام في جدانسك ببولندا في 27 مايو 2020.

بقية مجموعات الدوري الأوروبي

المجموعة الثانية: دينامو كييف الأوكراني وكوبنهاجن الدنماركي ومالمو السويدي ولوجانو السويسري

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المجموعة الثالثة: بازل السويسري وكراسنودار الروسي وخيتافي الإسباني وطرابزون سبور التركي

المجموعة الرابعة: سبورتينج لشبونة البرتغالي وإيندهوفن الهولندي وروسنبورج النرويجي ولينز النمساوي

المجموعة الخامسة: لاتسيو الإيطالي وسلتيك الاسكتلندي ورين الفرنسي وكلوج الروماني

المجموعة السابعة: بورتو البرتغالي ويانج بويز السويسري وفينورد الهولندي وجلاسجو رينجرز الاسكتلندي

المجموعة الثامنة: سيسكا موسكو الروسي ولودجوريتس البلغاري وإسبانيول الإسباني وفيرينكفاروسي المجري

المجموعة التاسعة: فولفسبورج الألماني وجينت البلجيكي وسانت إيتيان الفرنسي وأوليكساندريا الأوكراني

المجموعة العاشرة: روما الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وباشاك شهير التركي وفولفسبيرج النمساوي