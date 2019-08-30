لاعبو اتحاد الجزائر يلوحون بالإضراب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

لوح لاعبو فريق اتحاد الجزائر حامل لقب الدوري الجزائري لكرة القدم بالدخول في إضراب، احتجاجا على عدم تلقي رواتبهم العالقة منذ 6 أشهر.

ويواجه اتحاد الجزائر أزمة مالية غير مسبوقة، على خلفية سجن مالكه رجل الأعمال علي حداد المتهم في قضايا فساد.

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وهدد اللاعبون بالإضراب مباشرة عقب المباراة التي يلتقي فيها الفريق ضيفه جمعية عين مليلة غدا، في الجولة الثالثة من الدوري.

وفشلت إدارة اتحاد الجزائر في تسوية المشكلات المالية للاعبين، خاصة بعد أمر القضاء بالحجر على الحساب البنكي للفريق، وعدم سماحه حتى الآن ببيع شركة علي حداد، التي تمتلك أغلبية أسهم النادي، لشركة بترول خاصة.

ووعدت الحكومة الجزائرية بتسوية قضية اتحاد الجزائر قريبا، وعينت مسؤولا إداريا لإدارة الشركة المالكة للنادي، لكن مسؤولي الفريق هددوا بإشهار إفلاسه في حال استمر الوضع لأيام أخرى.