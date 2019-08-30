السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمس أن حارس المرمى السابق أوليفر كان سيتولى رئاسة النادي، وكذلك منصب الرئيس التنفيذي للنادي عقب نهاية عقد كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي الحالي في 31 ديسمبر 2021. ووقع أوليفر كان، القائد السابق لبايرن والحارس السابق لمنتخب ألمانيا، أمس الأول عقدا لمدة 5 أعوام مع النادي يبدأ في أول يناير 2020 كعضو في المجلس التنفيذي. ويشار إلى أن أوليفر كان، الذي يعمل حاليا كرجل أعمال وخبير في البرامج التلفزيونية، كان مرشحا بشكل كبير لخلافة رومينيجه 63 عاما في رئاسة بايرن.



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كانت هذه تفاصيل خبر أوليفر كان رئيسا للبايرن 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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