الرخصة الآسيوية في جيب النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية والتي تمكنه من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا حال تأهله.

وكتب النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس «مجلس إدارة النادي بقيادة صفوان السويكت يود الإيضاح لجماهير النادي بأنه قد تم الانتهاء بحمد الله من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية، وذلك بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة».

وأضاف «الهيئة العامة للرياضة قامت بواجبها على أكمل وجه وخصصت فريقا على مدار الساعة لمتابعة إنهاء إجراءات الرخصة للأندية السعودية ومن بينها نادي النصر».