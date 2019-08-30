مسيرات باكستانية ضد إلغاء الهند الحكم الذاتي في كشمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد

تظاهر عشرات الآلاف في جميع أنحاء باكستان أمس للتعبير عن احتجاجهم على خطوة الحكومة الهندية لتجريد إقليم كشمير المتنازع عليه من وضع الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به. وخرجت المسيرات في جميع المدن الرئيسية الباكستانية وفي الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

وأدان المتظاهرون الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهندية وما تلاها من حظر أمني جرى فرضه على سكان الإقليم، والذي يدخل أسبوعه الرابع الآن.

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ودعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الهند لرفع القيود عن كشمير، حيث تم تعليق خدمات الانترنت والهواتف منذ 5 أغسطس الحالي. كما أدان خان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لما وصفه بجريمة حرب يجري تنفيذها في كشمير.

وردت باكستان على الخطوة الهندية بخفض التمثيل الدبلوماسي، كما عطلت التبادل التجاري وعلقت خطوط النقل عبر الحدود مع الهند.

وتزامنت الاحتجاجات مع توقيت لقاء يعقد بين مسؤولين باكستانيين وهنود بشأن طريق يربط الحدود بهدف تسهيل سفر أتباع الديانة السيخية إلى مزاراتهم الدينية. ويعد هذا اللقاء هو الأول المباشر بين الجانبين منذ 5 أغسطس، وينظر إليه كتحرك من شأنه خفض حدة التوتر بين الجانبين.

ودخلت الهند وباكستان في ثلاث حروب منذ حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، اثنتان منها بسبب إقليم كشمير.