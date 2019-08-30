بدء عملية لتبادل السجناء بين أوكرانيا وروسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كييف

أعلنت أوكرانيا أمس إطلاق عملية لتبادل السجناء مع روسيا، مشيرة إلى أن مسؤولي الجانبين لم يستكملا عملية التبادل حتى الآن.

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وقال مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على موقع فيس بوك «عملية الإفراج المتبادل عن المحتجزين جارية، وعندما يتم الإفراج، فإن مكتب الرئيس سيعلن ذلك عبر القنوات الرسمية»، حسبما أفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء.

وفي أعقاب فوزه الكاسح في الانتخابات الأوكرانية التي أجريت في أبريل الماضي، أعلن الرئيس زيلينسكي عزمه العمل من أجل إخلاء سبيل المخرج السينمائي أولي سينتسوف و24 بحارا تحتجزهم روسيا في أعقاب مواجهة بحرية بين الجانبين قبالة سواحل القرم العام الماضي.

كما يدعو زيلينسكي إلى إنهاء الصراع الدائر مع الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا، والذي راح ضحيته أكثر من 13 ألف شخص منذ 2014.