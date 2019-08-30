غوتيريش: معاهدة حظر التفجيرات النووية ركيزة أساسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إرث القيام بالتجارب النووية ليس سوى نوع من الدمار، وفي عالم تتصاعد فيه التوترات فإن أمننا الجماعي يتوقف على تطبيق معاهدة عالمية تحظر التفجيرات النووية بشكل شامل.

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وحث غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية جميع الدول التي لم توقع بعد على أن توقع وتصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، خاصة تلك الدول التي يلزم توقيعها دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

وتعد هذه المعاهدة المعروفة عالميا باسم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ركيزة أساسية للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نزع السلاح النووي. وعلى الرغم من أن المعاهدة مدعومة على نطاق واسع (وقعتها 184 دولة وصادقت عليها 168 دولة) إلا أنها لم تدخل حيز النفاذ بعد، وذلك بعد أكثر من عقدين من اعتمادها.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ضرورية لضمان عدم سقوط مزيد من الضحايا، وللتقدم إلى الأمام بجهود نزع السلاح النووي.