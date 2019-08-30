مقتل 40 مسلحا من طالبان في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 40 مسلحا من حركة طالبان، خلال عمليات عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول وأقاليم أفغانية أخرى، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة الأفغانية اعتقلت مسلحا من حركة طالبان، خلال عملية بمنطقة موساهي في كابول. وتابعت المصادر أن القوات الخاصة قتلت سبعة مسلحين من حركة طالبان ودمرت مجموعة ضخمة من الأسلحة خلال مداهمة مماثلة في منطقة جيرو بإقليم غزني. وإضافة إلى ذلك، قتلت القوات الخاصة مسلحين اثنين من طالبان ودمرت مجموعة صغيرة من الأسلحة، خلال مداهمة منفصلة في منطقة جيرلان بإقليم غزني.

كما دمرت القوات الخاصة مجموعة صغيرة من الأسلحة، خلال عملية بمنطقة ميزان بإقليم زابول.