تنديد فلسطيني بقرارات الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله
ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس بقرار كل من جمهورية ناورو وهندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكتب عريقات على حسابه في موقع تويتر «إن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي». وأضاف أن الخطوة «تمثل تشجيعا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في ممارساتها الإجرامية».
واعتبر عريقات أن «ناورو وهندوراس تصرفتا بطريقة غير مسؤولة وتلعبان بقضايا داخلية لهما بقضية غاية في الخطورة».
وأعلنت جمهورية «ناورو» أصغر دولة جزيرية في العالم اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونيتها فتح سفارة لها في المدينة، كما أعلنت هندوراس عزمها افتتاح مكتب بعثة تجارية لدى إسرائيل في القدس الأحد المقبل، لتكون بمثابة اعتراف بأن المدينة هي عاصمة إسرائيل. وكانت الولايات المتحدة نقلت العام الماضي سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
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