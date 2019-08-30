لبنان يعرب عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن التجديد لليونيفيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس عن ارتياحه للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي القاضي التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، وعد أنه يعكس التزاما دوليا بالحفاظ على الاستقرار في لبنان.
وقال الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية «إن القرار جاء وفق رغبة لبنان من دون أي تعديل لا في المهام ولا في العدد أو الموازنة».
وعد الرئيس اللبناني أن «قرار مجلس الأمن يؤكد مرة أخرى التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، وهو ما يعمل لبنان في سبيله، خلافا لما تقوم به إسرائيل من خروقات في البر والبحر والجو التي أدانها القرار».
وأكد الرئيس عون أن «الجهد الذي بذله لبنان على مختلف المستويات، ولا سيما على مستوى الدبلوماسية اللبنانية، والتجاوب من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها فرنسا، يؤشران إلى مدى اهتمام هذه الدول بالحفاظ على سلامة لبنان، وضمان تنفيذ بنود القرار الدولي رقم 1701، رغم الخروقات الإسرائيلية اليومية له».
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع قرارا يقضي بالتجديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة، وقد جاء التمديد من دون المس بولاية اليونيفيل، ومع المحافظة على عدد عناصرها.
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