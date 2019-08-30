، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد للعام الدراسي بحزمة من الأعمال ،

محمد بن مسعود - الدمام - 135 حافلة مجهزة لخدمة الطالبات في الشرقية

استعدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد بحزمة من الأعمال التي من شأنها أن تقدم خدمات وتسهيلات للطلاب والطالبات المستجدين والمنتظمين على مستوى الجامعة، سواء في الأنظمة الإلكترونية والميدانية والفصول الدراسية؛ حيث تفقد وكيل الجامعة صالح بن علي الراشد أمس الأول، مباني الطلاب ومباني الطالبات في مجمع كليات الريان، وتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطالبات وتوفير الجو المناسب للطالبات لبدء عام دراسي حافل بالتحصيل العلمي والتفوق، مُرحباً بالطلاب والطالبات وداعياً العلي القدير أن يوفقهم ويكتب لهم التوفيق والنجاح.

وقال "الراشد": إن "الجامعة سخرت كافة الإمكانيات والطاقات البشرية وأنظمتها الإلكترونية من أجل استقبال العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للجامعة في كافة المحافظات التابعة لها، وهذا ينعكس إيجاباً على الطالب والطالبة في توفير الجو المناسب للتحصيل العلمي، وبدء عام دراسي بدون عوائق".

وأضاف: "تم التأكد من جاهزية جميع الكليات بالحرم الجامعي بالراكة ومجمع كليات الريان بالدمام، وكليات الجامعة بمحافظة الجبيل، والاجتماع مع المسؤولين حول ذلك، والمباني المحيطة وشبكة البث التلفزيونية، إضافة إلى اعتماد خطة سير المركبات بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية في مداخل ومخارج الجامعة، والتأكد من انسيابية الحركة المرورية لدخول وخروج الحافلات والسيارات التي تُقل الطالبات".

وأشار إلى أن الجامعة ممثلة في إدارة الحركة وفرت عدد 135 حافلة مجهزة بأحدث التجهيزات؛ لتقديم خدمات للطالبات في كافة الأحياء والمحافظات التابعة للجامعة مثل الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة؛ ليتنقّلن من وإلى الأحياء حيث يستفيد من هذه الخدمة المجانية 4050 طالبة.

ولفت إلى أنه تم تفقد حافلات نقل الطالبات ومواقعها والتأكيد على التزام السائقين بأعلى درجات السلامة المروية، ومراعاة التقلبات الجوية، وذلك حفاظاً على أرواح الطالبات، والتقيد بالسرعات المحددة في كافة المواقع التابعة للجامعة.

وأوضح أن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة استعدت أيضاً لطباعة واستقبال تصاريح الدخول للحرم الجامعي، وإصدار البطاقات الجامعية.

وأشار "الراشد" إلى أن الجامعة وبتوجيهات ومتابعة من مدير الجامعة عبدالله الربيش، سخرت كافة الكوادر البشرية والأنظمة، وهيّأت كافة العوامل التي ترفع من مستوى التحصيل وذلك استمراراً للإنجازات التي حققتها الجامعة، وتوفير كافة الأدوات التي تساعد عضو هيئة التدريس لتقديم المزيد من العطاء العلمي.

وأعلن عن أن وكالة الجامعة دشنت للتواصل المباشر مع وكيل الجامعة خدمة (واتس أب الأعمال) عبر الرقم (0133333040)، وذلك في إطار مواكبة التقنية واستقبال المقترحات، والرد على الاستفسارات التي تخص الوكالة، وتوفر هذه الخدمة الجهد والوقت للمراجع من أجل الاستعلام عن أي موضوع من خلال هاتفه المحمول.

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