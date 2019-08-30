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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد بن يحيى آل طالع وكيلًا للأمين للخدمات.
يشار إلى أن "آل طالع" كان يشغل منصب المدير العام للبلديات الفرعية بمنطقة المدينة المنورة.
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 08:03 PM
أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد بن يحيى آل طالع وكيلًا للأمين للخدمات.
يشار إلى أن "آل طالع" كان يشغل منصب المدير العام للبلديات الفرعية بمنطقة المدينة المنورة.
، "آل طالع" وكيلًا لأمين المدينة للخدمات ،
المصدر : الخليج 365
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