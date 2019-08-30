، الصخور وانجراف الإسفلت يعزلان قريتي "ذهب وأتانة" بالليث ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي طالبوا بضرورة رفع الضرر قبل بداية العام الدراسي

اشتكى عدد من مرتادي طريق سفوح الجبال شرقي الليث، من تآكل وانجراف طبقة الإسفلت وتساقط الصخور نتيجة الأمطار الأخيرة التي تعرضت لها أجزاء من شرق المحافظة، ولم تباشر الجهة المختصة رفع تلك الأضرار وصيانة الطريق برغم مرور أكثر من أسبوعين وهي على نفس الحال.

وقال مواطنون في شكوى تلقتها "الخليج 365": "يعاني طريق سفوح الجبال شرقي الليث، خاصة الوصلة بين قريتي أتانة وذهب؛ من انجراف طبقة الإسفلت نتيجة الأمطار الأخيرة، وكذلك تساقط الصخور على أجزاء من الطريق دون تدخل الجهة المختصة".



وأضافوا: "الشركة المنفذة والجهة المختصة لم يهتما بالطريق وإصلاح الخلل ورفع الضرر منذ أسبوعين، برغم قرب بداية دوام الطلاب والطالبات، الذين يرتادون الطريق للوصول إلى مدارسهم؛ ما قد يتسبب ذلك في حوادث مرورية لا تحمد عقباها".

وطالبوا بضرورة صيانة الطريق ورفع الضرر على وجه السرعة قبل بداية العام الدراسي، مشيرين إلى أن المركبات الثقيلة بما فيها صهاريج المياه، لا تصل إلى قرية ذهب شرقي الليث بسبب تهالك وخطورة الطريق.