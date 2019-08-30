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أحبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بوكالة البلديات الفرعية بجدة؛ بيع وتوزيع كمية كبيرة من البيض من خلال جولة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق الرقابية قامت في الفترة من 24 إلى 26/ 12/ 1440هـ ضمن حملة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء؛ للوقوف على عدد من محلات بيع البيض بالجملة، مشيراً إلى أنه تم رصد (25) محلًّا مخالفًا خلال جولة شملت (78) محلًّا.
وأضاف: "تم رصد مخالفات في المبنى والتجهيزات، بالإضافة لرصد كمية كبيرة من البيض تظهر عليه علامات التلف والفساد".
وأعربت أمانة محافظة جدة عن حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة، وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، مقدمة شكرها لسكان محافظة جدة؛ على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي (940) وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 06:53 PM
تعاون مشترك جمع "الزراعة" و"الغذاء والدواء".. و"الأمانة": لن تتهاونبيض فاسد في جدة.. حملة رقابية تضبط قبل التوزيع وتخالف 25 محلًّا
أحبطت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بوكالة البلديات الفرعية بجدة؛ بيع وتوزيع كمية كبيرة من البيض من خلال جولة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق الرقابية قامت في الفترة من 24 إلى 26/ 12/ 1440هـ ضمن حملة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء؛ للوقوف على عدد من محلات بيع البيض بالجملة، مشيراً إلى أنه تم رصد (25) محلًّا مخالفًا خلال جولة شملت (78) محلًّا.
وأضاف: "تم رصد مخالفات في المبنى والتجهيزات، بالإضافة لرصد كمية كبيرة من البيض تظهر عليه علامات التلف والفساد".
وأعربت أمانة محافظة جدة عن حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة، وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، مقدمة شكرها لسكان محافظة جدة؛ على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي (940) وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.
، بيض فاسد في جدة.. حملة رقابية تضبط قبل التوزيع وتخالف 25 محلًّا ،
المصدر : الخليج 365
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