فجر اليوم بحائل .. محاولة دهس رجل أمن طرق

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باشر الهلال الأحمر السعودي، فجر اليوم، حادثة تمثلت في محاولة دهس رجل أمن يعمل بنقطة تفتيش تابعة لمركز أمن طرق عريجاء بحائل، حيث نقل المُصاب لمستشفى الملك خالد بحائل.
وكان رجل الأمن يضبط السير بنقطة تفتيش، وضعت مؤقتاً لضبط مسيرات الشباب على طريق "الجوف - القصيم" الذي يمر بحائل.
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وحاول رجل الأمن توقيف مركبة من نوع "جيب رُبع" لا تحمل لوحات، يستقلها شابان، وطلب ما يثبت هويتهما، فقام السائق بمحاولة دهس رجل الأمن في أثناء أدائه عمله، ثم لاذ بالهرب.
وحدّد رجال الأمن الموجودون بالموقع، مواصفات المركبة وقائدها ومرافقه.
وذكرت مصادر طبية، أن رجل الأمن تعرّض لكسورٍ في قدمه، بعد مرور إطارات مركبة المتهور عليها، وخضع للملاحظات الطبية في المستشفى، فيما يتم حالياً تكثيف البحث عن السيارة، بعد مباشرة الجهات الأمنية موقع الحادثة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.