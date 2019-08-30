غداً.. بدء تطبيق قراري حظر التدخين داخل أماكن العمل وإلزام المحاسبين الوافدين بالتسجيل المهني

يبدأ غداً السبت، وبعد غدٍ الأحد تطبيق عدد من قرارات وزارة العمل، كان قد اعتمدها الوزير أحمد بن سليمان الراجحي في وقت سابق لتنظيم سوق العمل بالمملكة، ووجه ببدء تطبيقها اعتباراً من مطلع السنة الهجرية الجديدة 1441. أول هذه القرارات؛ حظر التدخين داخل أماكن العمل في الشركات والمؤسسات، الصادر في أوائل شعبان الماضي، والذي يلزم أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حمايةً لسلامة وصحة العاملين والزوار وحفاظاً على الممتلكات والبيئة، على أن تخضع المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها، وعلى أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من 1 / 1 / 1441 هـ.

ثاني القرارات، يقضي بإلزام المنشآت متوسطة الحجم بالحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة (مواءمة) قبل تاريخ 2/1/1441هـ، في حال رغبتها في الاستفادة من وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بأربعة عاملين، في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين “نطاقات”. كما تبدأ الوزارة تطبيق التسجيل المهني للعاملين الوافدين بمهن المحاسبة للحصول على الاعتماد من قِبل هيئة المحاسبين القانونيين اعتباراً من تاريخ 1/1/1441هـ. ويشمل القرار التدقيق على العاملين بمهن المحاسبة، وفحص الشهادات والتراخيص عن طريق الربط الإلكتروني مع هيئة المحاسبين القانونيين لإصدار التأشيرات والتراخيص، بالإضافة إلى وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة، وإصدار أو تجديد رخص العمل.