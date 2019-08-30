“المرور” يوجه بعض النصائح لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة المشاة

أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بحقوق الطريق، والتي تتمثل في إعطاء المشاة أفضلية العبور، لتحقيق السلامة المرورية.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بعض النصائح للمحافظة على سلامة المشاة، وأنه يجب على قائد المركبة التحقق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية. كما يتعين على قائد المركبة خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقف التام عند الوصول لها، والقيادة بالحد الأدنى للسرعة داخل الأحياء وبالقرب من المدارس، إضافة إلى التنبه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.