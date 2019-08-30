تجاوبًا مع فيديو الخطر.. “بلدية الليث”: رصدنا وأغلقنا الجسر الخشبي

أكد رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، أنه تم إغلاق جسر كورنيش الليث احترازيًّا. وقال “المالكي” وفقًا لـ”سبق”: “إشارة لما تم نشره بخصوص الجسر الخشبي بكورنيش الليث، نود إحاطتكم بأنه تم رصد الملاحظة منذ استلامي مهام العمل، وتم التنسيق مع إحدى المؤسسات لصيانته، وحتى الانتهاء من ذلك وبعد ما تم نشره في الصحيفة، تم إغلاق الجسر احترازيًّا”.

وكان مقطع فيديو وثّق أحد مرتادي كورنيش الليث، افتقار الجسر الخشبي للسياج في بعض جنباته؛ مما قد يتسبب في سقوط الأطفال داخل البحر من ارتفاع ثلاثة أمتار. وأظهر الفيديو خطورةَ الجسر الخشبي بالكورنيش؛ خاصةً على مرتاديه من الأطفال؛ حيث بدت أجزاء من جنباته دون سياج. وتساءل المواطن عن أسباب عدم تأمين حواف الجسر الذي يرتاده الكثير من الأسر برفقة أطفالهم؛ مشيرًا إلى أن الجسر يشكل خطرًا على الزوار، مطالبًا الجهات المختصة -وعلى رأسها بلدية الليث- بضرورة تأمين حوافّ الجسر بسياج خشبي على وجه السرعة.