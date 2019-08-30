«المالكي» بعد تكليفه بإدارة «تعليم الداير»: عازمون على الرقي بالعمل التربوي

أكّد مدير مكتب التعليم في الداير الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، اليوم الجمعة، الالتزام بالعمل على تحقيق الرقي في العمل التربوي، وذلك بعدما صدر قرارٌ من مدير إدارة التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله الحازمي، بتوليه هذا المنصب حتى نهاية العام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١.

والمالكي يعد أحد الكفاءات المميزة عملًا وإنجازًا على المستوى الإداري والقيادي، وشغل عدة مناصب وترأس العديد من اللجان، ومن أبرز هذه المهام رئاسته لمهرجان البن بمحافظة الداير، وآخر مهامه كان منصب مستشار مدير إدارة تعليم صبيا للحد الجنوبي.

وقال الدكتور مفرح: «شكرًا لسعادة مدير التعليم ونسأل الله العون والتوفيق والسداد.. بإذن الله نتعاون وزملائي في الميدان التربوي في الرقي بالعمل التربوي وفق رؤية وطننا الغالي وتحقيق توجيهات وزارة التعليم، بكم أيها الزملاء في الميدان يكون الفارق ويرتسم الإبداع ويتحقق النجاح».

وكان الحازمي قد أصدر عددًا من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات في إدارة التعليم ومكاتبها، تضمّنت تكليف الدكتور مفرح بن مسعود الخالدي المالكي مدير مكتب التعليم بالداير، وعلي بن ناصر جده مدير مكتب التعليم بضمد، وإبراهيم بن أحمد عقيلي الحازمي مدير العلاقات العامة والإعلام، وعثمان بن محمد مسملي مدير القضايا والمتابعة، وخالد بن ناصر محمد الحازمي مدير تعليم الكبار، والدكتور منصورين علي عباس الذروي مدير الجودة وقياس الأداء، وعبد الله بن علي أحمد الأخشمي رئيس وحدة الشؤون المدرسية بمكتب تعليم فيفا، وفاطمة بنت راجح رئيسة وحدة الشؤون التعليمية (بنات) بمكتب تعليم الريث.