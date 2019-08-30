السعودية اليوم / إيقاف 39 شخصًا بين مهربين ومهاجرين وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالجزائر



الجزائر 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

أوقفت عناصر مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين 39 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين، في عمليات متفرقة، بمدن جانت وتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار والطارف.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن عناصر من الجيش أوقفت في عمليات متفرقة بمدن جانت، وتمنراست ،وعين قزام، وبرج باجي مختار 31 مهربًا، وصادرت منهم 3 سيارات، و 63 مولدًا كهربائيًا، و 39 مطرقة ضغط ،و4 أجهزة للكشف عن المعادن.

وأضاف البيان أن عناصر من الأمن أوقفت 8 مهاجرين من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من

البحر الأبيض المتوسط.

ذذذذ // انتهى //

19:18ت م

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