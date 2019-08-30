السعودية اليوم / اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان تطالب بتأمين إغاثة دولية للنازحين الفلسطينيين في إدلب شمال سوريا



بيروت 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان بإغاثة دولية عاجلة للنازحين الفلسطينيين في محافظة إدلب شمال سوريا، بسبب قصف الطائرات الحربية وراجمات الصواريخ التابعة لنظام الأسد للمناطق السكنية .

وأوضحت اللجان الشعبية في بيان اليوم أن مخيمات النازحين الفلسطينيين والسوريين، تتعرض للقصف العنيف ما تسبب بسقوط ضحايا من بينهم أطفال ونساء، ونزوح عدد كبير من العائلات إلى شمال سوريا .

وذكرت اللجان أن أكثر من 260 عائلة فلسطينية نزحت خلال السنوات الماضية من مخيمات اليرموك وفلسطين، وخان الشيح، بريف دمشق الجنوبي، إلى محافظة إدلب بسبب الحصار الخانق والقصف العنيف الذي تعرضت له المخيمات الفلسطينية من مواقع قوات نظام الأسد.

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18:59ت م

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