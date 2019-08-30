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أسلاك كهرباء مكشوفة تهدد حياة سكان قرية الحضرور بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
أبدى عدد من أهالي قرية الحضرور، التابعة لمحافظة الطوال بجازان، تذمرهم واستياءهم من وجود أسلاك كهربائية مكشوفة في أحد الممرات الداخلية بالقرية، مطالبين بسرعة إزالتها أو إصلاحها؛ ضمانًا لسلامة المواطنين.
وفي تصريحات خاصة إلى “متابعات الخليج 365” قال الأهالي: إن هذه الأسلاك والتمديدات المكشوفة أصبحت مصيدة تنتظر أن تفتك بأرواح المارة، وتشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين والأطفال، ومثل هذا الخلل ينبغي سرعة معالجتها ورفع هذه الأسلاك عن المارة.
وأضاف الأهالي أن هذه الأسلاك والتمديدات الكهربائية كانت مرتبطة بأحد العدادات، ولا يعلمون هل يوجد بها كهرباء أو لا، لكنهم لاحظوا أنها مرتبطة بأحد الأعمدة الكهربائية المجاورة لها؛ مما يعني أنها تشكل خطرًا.
وناشد أهالي قرية الحضرور، عبر “متابعات الخليج 365“، الجهات المعنية بسرعة الاهتمام والتدخل وإصلاح هذه الأسلاك والتمديدات الكهربائية ورفعها عن مستوى الشارع، قبل أن تحدث كارثة إنسانية.
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