مخالفة 25 محلًّا في جدة بسبب البيض

2019-08-30

متابعات الخليج 365 - واس

قامت وكالة البلديات الفرعية ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام من إحباط بيع وتوزيع كمية كبيرة البيض من خلال جولة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، أن الفرق الرقابية قامت الفترة من 24 إلى 27 /12/1440هـ ضمن حملة مشتركة مع وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالوقوف على عدد من محلات بيع البيض بالجملة مشيراً إلى رصد (٢٥) محلاً مخالفاً خلال جولة شملت (٧٨) محلاً ، مضيفا أنه تم رصد مخالفات في المبنى والتجهيزات، بالإضافة لرصد كمية كبيرة من البيض تظهر عليه علامات التلف والفساد.

وتؤكد أمانة محافظة جدة حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة، وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وتقدم شكرها لسكان المحافظة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي 940 أو وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.