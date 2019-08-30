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أكثر من ألف قطعة أثرية بمتحف محايل والمحافظ يشكر الشاعري
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
زار محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، أمس، وبحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي، معرض محايل للتراث وذلك بمقر المركز الحضاري التابع لبلدية محايل عسير.
وتجول المحافظ على المعرض واطلع على محتوياته وأقسامه، كما استمع إلى شرح مفصل من قبل صاحب المتحف إدريس الشاعري، والذي أشار إلى أن المتحف يحتوي على أكثر من ألف قطعة أثرية وتراثية، وبعض المخطوطات القديمة والأسلحة إلى جانب بعض الأدوات المستخدمة في ألزراعه وتجهيز الطعام.
وأبدى المحافظ سعادته بهذا المعرض الذي يضم العديد من المقتنيات التراثية والأثرية، مقدمًا شكره الجزيل لصاحب المتحف الشاعري على ما بذله من جهود في سبيل جمع هذه المقتنيات الأثرية والتراثية، كما شكر رئيس البلدية على تهيئة وتجهيز الموقع ليكون متحفًا مميزًا يرتاده الزوار من داخل المحافظة وخارجها.
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