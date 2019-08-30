الان تتابع الداخلية: ضبط أكثر من 3.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (3.751.434) مخالفاً، منهم (2.929.125) مخالفاً لنظام الإقامة، و(577.470) مخالفاً لنظام العمل، و(244.839) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (63.410) أشخاص.
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