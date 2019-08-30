تفاعلاً مع "الخليج 365".. طلاب كلية الوجه من «الهناقر» إلى رحابة المبنى الجامعي

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جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه) تفاعلت جامعة تبوك مع ما نشرته "الخليج 365" في عددها (19188) بتاريخ 3 / 7 / 1440هـ بعنوان: «جامعيو الوجه يتخرجون من شطر الطالبات» والذي شكوا فيه من سوء مبنى الكلية ـ شطر الطلاب ـ وافتقاره للخدمات. وزار مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، يرافقه محافظ الوجه المهندس علي التميمي، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري، شطر الطالبات لرؤية المقر ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة منه كمبنى للطلاب. وعلى ضوء ذلك، التقت "الخليج 365" الدكتور عبدالله الذيابي، الذي زف البشرى لأبنائه الطلاب بأن الجامعة تعمل على تهيئة وتجهيز المقر لطلاب الكلية الجامعية بالوجه بديلاً عن المقر السابق, وذلك باستئصال جزء من مبنى الكلية ــ شطر الطالبات ــ ليكون مقراً للطلاب, على أن يتم نقلهم إلى المقر الجديد الذي سيكون جاهزاً لاستقبالهم مع مطلع العام الدراسي. كما تحدث لـ«الخليج 365» عميد خدمة المجتمع المتحدث باسم الجامعة الدكتور ناصر العنزي، الذي أوضح أنه بعد أن انتهى عقد المبنى القديم سينتقل الطلاب إلى مبنى الجامعة ــ شطر الطالبات ــ بعد تهيئته وعزله عن قسم الطالبات, وتجهيزه ليكون بيئة تعليمية متكاملة تضمن للطلاب الدراسة والتعلم بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة الجامعية. "الخليج 365" عاينت التجهيزات الكبيرة التي قامت بها إدارة الجامعة وفرع كلية الوجه لتجهيز المبنى، ليكون مؤهلاً مع بداية العام الدراسي.

تفاعلت جامعة تبوك مع ما نشرته "الخليج 365" في عددها (19188) بتاريخ 3 / 7 / 1440هـ بعنوان: «جامعيو الوجه يتخرجون من شطر الطالبات» والذي شكوا فيه من سوء مبنى الكلية ـ شطر الطلاب ـ وافتقاره للخدمات. وزار مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، يرافقه محافظ الوجه المهندس علي التميمي، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري، شطر الطالبات لرؤية المقر ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة منه كمبنى للطلاب. وعلى ضوء ذلك، التقت "الخليج 365" الدكتور عبدالله الذيابي، الذي زف البشرى لأبنائه الطلاب بأن الجامعة تعمل على تهيئة وتجهيز المقر لطلاب الكلية الجامعية بالوجه بديلاً عن المقر السابق, وذلك باستئصال جزء من مبنى الكلية ــ شطر الطالبات ــ ليكون مقراً للطلاب, على أن يتم نقلهم إلى المقر الجديد الذي سيكون جاهزاً لاستقبالهم مع مطلع العام الدراسي. كما تحدث لـ«الخليج 365» عميد خدمة المجتمع المتحدث باسم الجامعة الدكتور ناصر العنزي، الذي أوضح أنه بعد أن انتهى عقد المبنى القديم سينتقل الطلاب إلى مبنى الجامعة ــ شطر الطالبات ــ بعد تهيئته وعزله عن قسم الطالبات, وتجهيزه ليكون بيئة تعليمية متكاملة تضمن للطلاب الدراسة والتعلم بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة الجامعية. "الخليج 365" عاينت التجهيزات الكبيرة التي قامت بها إدارة الجامعة وفرع كلية الوجه لتجهيز المبنى، ليكون مؤهلاً مع بداية العام الدراسي.

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