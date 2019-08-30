محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح. وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024. وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما. 30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 06:56 PM Advertisements الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024 الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024 أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ؛ التعاقد مع محمد المجحد لاعب خط وسط فريق الفتح. وقالت إدارة الأهلي إنه تم التوقيع مع اللاعب بعقد يمتد حتى 2024. وتعد هذه ثالث صفقة للأهلي هذين اليومين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث تعاقد مع التونسي يوسف بلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما. الكلمات المفتاحية ، الأهلي يتعاقد مع المجحد حتى 2024 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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