، النصر: بدعم من الهيئة أنهينا متطلبات الرخصة الآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت إدارة نادي النصر الانتهاء من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية، من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.



وقالت الإدارة عبر بيان توضيحي: "مجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور صفوان السويكت؛ يود الإيضاح لجماهير النادي بأنه قد تم الانتهاء بحمد الله من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية؛ وذلك بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة".



وأضافت: الهيئة العامة للرياضة قامت بواجبها على أكمل وجه، وخصصت فريقًا على مدار الساعة لمتابعة إنهاء إجراءات الرخصة للأندية السعودية، ومن بينها نادي النصر.