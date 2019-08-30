محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ إنهاء عقد الإسباني سوريانو مهاجم الفريق.

وقالت إدارة النادي إنها قدمت شكرها وتقديرها للاعب الإسباني "جوناثان سوريانو" بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمّنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال.

وكان اللاعب قد حضر للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه. الهلال ينهي علاقته بالإسباني "سوريانو" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-30 أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ إنهاء عقد الإسباني سوريانو مهاجم الفريق.

وقالت إدارة النادي إنها قدمت شكرها وتقديرها للاعب الإسباني "جوناثان سوريانو" بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمّنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال.

وكان اللاعب قد حضر للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه. Advertisements 30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 04:35 PM أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ إنهاء عقد الإسباني سوريانو مهاجم الفريق.

وقالت إدارة النادي إنها قدمت شكرها وتقديرها للاعب الإسباني "جوناثان سوريانو" بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمّنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال.

وكان اللاعب قد حضر للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه. ، الهلال ينهي علاقته بالإسباني "سوريانو" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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