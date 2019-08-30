السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يلتقي وفداً من البند الدولي



بيروت 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت اليوم، وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المالية والاقتصادية التي تتعلق بلبنان، لاسيما تلك التي يدعمها البنك الدولي.

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18:20ت م

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