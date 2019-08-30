السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل



الخليل 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدتي يطا وحلحول في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين في يطا، واعتقلت الأسير المحرر أحمد يوسف الهريني، وثائر محمد النواجعة، وعمر الهريني، فيما اعتقلت عنان يوسف الزماعرة من بلدة حلحول شمال الخليل.

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17:53ت م

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