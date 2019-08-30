السعودية اليوم / وزيرة الداخلية اللبنانية تبحث مع وفد من من المفوضية العليا للاجئين شؤون النازحين السوريين



بيروت 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 آغسطس 2019 م واس

التقت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن اليوم في بيروت وفداً من المفوضية العليا للاجئين برئاسة ميراي جيرار.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع النازحين السوريين في لبنان، لاسيما مسألة تسجيل ولادات أبناء النازحين السوريين.

// انتهى //

17:51ت م

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