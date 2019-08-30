السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القياده لذوي شهيد الواجب الرقيب اول الختارشي



محايل 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

أدت جموع المصلين بمركز بحر أبوسكينه بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول علي بن حسن الكناني الختارشي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن أبراهيم الفلقي المصلين ورئيس مركز بحر أبوسكينه منصور بن ظفران وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

وعقب الصلاة نقل محافظ محايل المكلف تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله –، وتعازي سمو وزير الداخلية، وتعازي سمو أمير منطقة عسير سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.

// انتهى //

17:32ت م

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